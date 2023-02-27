VI Республиканский фестиваль «Панорама музыки композиторов Дагестана» состоится в Махачкале

В рамках мероприятия пройдут спектакли для детей, а также симфоническая, камерная, вокальная и хоровая музыка. На старте 2 марта в Русском театре запланирован показ шоу-балета в стиле ретро «Вернисаж» – на музыку народного артиста СССР Мурада Кажлаева, постановка – заслуженного артиста России Мусы Оздоева.

В расписании также числятся показы детских спектаклей: опера «Дюймовочка» на музыку Аиды Джафаровой, музыкальная сказка «Навруз» на музыку Рамазана Фаталиева, концерты хора Театра оперы и балета, оркестра народных инструментов республики, камерного оркестра Дагестанской государственной филармонии имени Т. Мурадова, а также вечер вокальной музыки с участием лучших солистов театра.