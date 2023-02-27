ЗАМАНА - В РДЮСШ Минобрнауки Дагестана отметили широкую Масленицу

В РДЮСШ Минобрнауки Дагестана отметили широкую Масленицу

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27 февраля, 2023. Понедельник 14:22
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В РДЮСШ Минобрнауки Дагестана отметили широкую Масленицу В РДЮСШ Минобрнауки Дагестана отметили широкую Масленицу

В региональной детско-юношеской спортивной школе Минобрнауки Дагестана прошел спортивно-массовый праздник, приуроченный к празднованию широкой Масленицы.

В РДЮСШ Минобрнауки Дагестана отметили широкую Масленицу

В этот день на полях учебного заведения состоялись футбольные матчи зимнего первенства РДЮСШ Минобрнауки региона, а после этого главный праздник ждал учеников и родителей на специально подготовленной площадке, где по традиции празднуют масленицу.

Всех посетителей угощали вкусными блинами и горячим чаем. Для них была подготовлена праздничная программа: выступили народный ансамбль «Волна» и детский ансамбль «Лукоморье». Ребят ждали конкурсы по поеданию блинов.

Также состоялось награждение отличившихся воспитанников и сотрудников образовательного учреждения: им вручили награды от имени главы Минобрнауки региона Яхьи Бучаева. 

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