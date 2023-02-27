В РДЮСШ Минобрнауки Дагестана отметили широкую Масленицу

В этот день на полях учебного заведения состоялись футбольные матчи зимнего первенства РДЮСШ Минобрнауки региона, а после этого главный праздник ждал учеников и родителей на специально подготовленной площадке, где по традиции празднуют масленицу.

Всех посетителей угощали вкусными блинами и горячим чаем. Для них была подготовлена праздничная программа: выступили народный ансамбль «Волна» и детский ансамбль «Лукоморье». Ребят ждали конкурсы по поеданию блинов.

Также состоялось награждение отличившихся воспитанников и сотрудников образовательного учреждения: им вручили награды от имени главы Минобрнауки региона Яхьи Бучаева.