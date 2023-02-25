ЗАМАНА - Дагестанский театр оперы и балета к 100-летию Расула Гамзатова подготовил концерт «С любовью к женщине»

Дагестанский театр оперы и балета к 100-летию Расула Гамзатова подготовил концерт «С любовью к женщине»

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25 февраля, 2023. Суббота 01:20
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Дагестанский театр оперы и балета к 100-летию Расула Гамзатова подготовил концерт «С любовью к женщине»

В рамках празднования 100-летнего юбилея классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова солисты Дагестанского государственного театра оперы и балета подготовили концерт «С любовью к женщине», информирует пресс-служба театра.

Дагестанский театр оперы и балета к 100-летию Расула Гамзатова подготовил концерт «С любовью к женщине»

В исполнении народных артистов республики прозвучат музыкальные композиции на работы Гамзатова. Для гостей также готовятся хореографические номера из балета «Асият», поставленного по поэме поэта «Горянка». Концерт пройдет в Кумыкском театре 27 февраля в 18:00.

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