Артисты Даргинского театра имени О. Батырая провели праздничный концерт в селе Новые Викри Дахадаевского района

22 февраля в селе Новые Викри Дахадаевского района артисты Даргинского театра им. О. Батырая провели праздничный концерт в рамках реализации мероприятий Всероссийских акции «Спасибо нашим Героям» и «Нашим Героям», приуроченных ко Дню защитника Отечества и годовщине начала СВО.

Талантливые вокалисты поздравили зрителей с наступающим праздником и исполнили свои лучшие композиции, также артисты театра Загидат Мусаева, Абдусамад Алиев декламировали стихи, воспевающие героев и родной Дагестан. Бурными овациями зал встречал артистов, чьи яркие выступления побуждали зрителей подпевать и танцевать под зажигательные ритмы песен.

Своим прекрасным репертуаром порадовали слушателей народный артист РД Мухтар Нухов и всеми любимые певцы Хасбулат Рахманов, Салимат Шахмандарова, Алибхан Алибеков, Эльмира Ибрагимова, Басират Абдуллаева, Хузаймат Ибрагимова, Зарина Азизова, Мисрина Магомедова, Арсен Гасанов, Минатулла Гусенов, Рамазан Расулов, Гасан Иминов и Патимат Тахалаева. Особую атмосферу празднику придавал живой аккомпанемент, созданный артистами оркестра театра – заслуженным артистом РД Магомедом Шахбановым, музыкальными виртуозами Тагиром Алишейховым и Гаджимурадом Рамазановым.

Также на сцене дворца культуры села был представлен отрывок из спектакля «Сороковой день весны» по одноименной книге народного писателя ДАССР Ахмедхана Абу-Бакара. В комедийной постановке были задействованы народный артист РД Мухтар Нухов в роли автора книги, к которому пришли за советом супруги в жизни и на сцене – заслуженные артисты РД Гасанкади Рабаданов и Рашидат Исмаилова.

Зал рукоплескал артистам театра, каждый из зрителей ушел с хорошим впечатлением и позитивным настроением.