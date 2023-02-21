Артисты Даргинского театра имени О. Батырая приняли участие в мероприятии, приуроченном ко Дню родного языка в Сергокале

Международный день родного языка, провозглашенный ЮНЕСКО в конце прошлого века, ежегодно отмечается 21 февраля. В честь этой знаменательной даты в библиотеке села Сергокала сегодня прошло мероприятие, направленные на развитие интереса к изучению родного языка, культуры и истории.

Открыли мероприятие ведущие – работники библиотеки Рашидат Лукманова и Асият Гаджиева. После краткого экскурса для учащихся об истории этого сравнительно молодого, но столь важного праздника, слово было предоставлено заместителю главы администрации МР «Сергокалинский район» Баркакади Меджидову. Он призвал ценить и беречь как зеницу ока самобытности и уникальности народностей нашей многонациональной, уникальной республики, ведь знание своего языка и уважение к другим делает человека умнее, добрее и культурнее.

Также перед присутствующими выступили глава села Урахи Меджид Исаев, начальник архива Сергокалинского района Барият Саидова, учитель родного языка СОШ № 1 Эльмира Магомедова и методист Сергокалинкого МКДЦ Ибрагим Алибеков, который прочитал стихи собственного сочинения и отметил важность изучения родного языка в семье и в школе.

Продолжением мероприятия стала концертная программа, состоящая из ярких выступлений со стихами и песнями на даргинском языке школьников и гостей из города Избербаш. Ими стали артисты Даргинского театра им. О. Батырая, которые под руководством заведующей музыкальной частью Эльмиры Ибрагимовой подготовили для сергокалинских зрителей самые разнообразные номера. Труппа театра была представлена на празднике народным артистом РД Мухтаром Нуховым, заслуженными артистами РД Рашидат Исмаиловой и Гасанкади Рабадановым, порадовали присутствующих своим творчеством всеми любимыми артисты Загидат Мусаева, Хасбулат Рахманов, Хузаймат Ибрагимова, Абдусамад Алиев, Ислам Гасанов и Минатулла Гусенов.

Помимо песенных и литературных номеров артистами был представлен отрывок из спектакля «Сороковой день весны» по одноименной книге народного писателя ДАССР Ахмедхана Абу-Бакара. Трио в составе Мухтара Нухова в образе автора книги, а также супружеской пары в жизни и на сцене Гасанкади Рабаданова и Рашидат Исмаиловой великолепно сыграли свои роли в комедийной зарисовке.

Школьникам и артистам Даргинского театра были вручены грамоты из рук заместителя главы Сергокалинского района. Баркакади Абдулгалимович поблагодарил организаторов и участников за проведение замечательного праздника, целью которого является сохранение и передача даргинского языка как национального достояния нашей республики.