В селе Кунки Дахадаевского района планируют реконструировать Дом культуры

В Доме культуры села Кунки Дахадаевского района прошли общественные слушания с участием главы Кунки Халика Рабаданова и депутатов районного собрания.

На мероприятии жители села единогласно одобрили инициативу местной администрации об участии в государственной программе «Местные инициативы», а также планы по реконструкции Дома культуры, прокладыванию водовода до центра села и ремонта некоторых участков внутрисельских дорог.

Инициативу кункинцев поддержало и руководство района, а жители помогают воплотить планы, ежеквартально сдавая в фонд села посильную сумму.

Сейчас в селе продолжается работа по реконструкции дорог, мостов, старых зданий, а в 2023 году планируется реконструкция Дома культуры.