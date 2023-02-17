ЗАМАНА - Мастер-класс для режиссеров и актеров любительских театров состоялся в Махачкале

Мастер-класс для режиссеров и актеров любительских театров состоялся в Махачкале

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17 февраля, 2023. Пятница 17:02
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Мастер-класс для режиссеров и актеров любительских театров состоялся в Махачкале

В Республиканском Доме народного творчества прошел мастер-класс для режиссеров и актеров любительских театров, чтецов, ведущих концертных программ «Актуальные вопросы деятельности народных театров в рамках празднования 100-летнего юбилея со дня рождения Расула Гамзатова», информирует пресс-служба РДНТ.

Мастер-класс для режиссеров и актеров любительских театров состоялся в Махачкале

На мастер-классе побывали 24 режиссера народных театров, 20 ведущих и чтецов из разных уголков Дагестана. Заместитель директора дома творчества Ирина Ахмедова рассказала участникам мероприятия о творческих проектах Дома творчества, например, «Театр в школе», «Творческий десант», флешмобе «Читаем Расула», конкурсе «Культура – это мы» и фестивалях «Народная маска», «Слово Расула», «Наш Расул».

Народный артист республики и ведущий актер Русского театра Алексей Тимохин провел мастер-класс с чтецами и ведущими концертных программ по разбору техники декламации стихов. Собравшиеся читали стихи Расула Гамзатова, в том числе на языках народов Дагестана. 

С режиссерами народных театров мастер-класс провел актер Аварского музыкально-драматического театра имени Г. Цадасы, эксперт РДНТ Магомед Дудуев. Спикер подробно разобрал каждую из представленных участниками постановок. Как он заметил, при постановке спектакля необходимо учитывать возможности актеров, а также не загружать сцену излишними декорациями. Он посоветовал народным театрам включить в свой репертуар следующие работы Расула Гамзатова: «Берегите матерей», «Вера Васильевна», «Времена года», «Солдаты России».

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