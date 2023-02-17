Кинолента повествует об истории создания всемирно известной игры. Автора «Тетриса» Алексея Пажитнова сыграл россиянин Никита Ефремов, а Тэрон Эджертон воплотил образ американского продавца видеоигр Хенка Роджерса. «История, которую не знает никто, про игру, которую знают все», — описал фильм Ефремов. Премьера состоится 31 марта.
Вышел трейлер картины «Тетрис» с Никитой Ефремовым
- Автор Дарья
- 17 февраля, 2023. Пятница 11:24
Стриминговая площадка Apple TV выпустила трейлер биографической картины «Тетрис», главных героев в которой сыграли Тэрон Эджертон и российский актер Никита Ефремов. Об этом пишет сайт «Культура».
Последнее от Дарья
- В сети появился финальный трейлер 4-й части «Джона Уика»
- Кадастровую оценку 820 000 объектов недвижимости планируют провести в 2023 году в Дагестане
- Проходит проверка в связи с пожаром на АЗС в Табасаранском районе
- В Дагестане создан план мероприятий по развитию здравоохранения Дагестана на 2023 год
- Юный шахматист из Дагестана повторно стал стипендиатом Русской шахматной школы