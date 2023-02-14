ЗАМАНА - Социальный фонд Дагестана запустил акцию к 100-летнему юбилею со дня рождения Расула Гамзатова

Социальный фонд Дагестана запустил акцию к 100-летнему юбилею со дня рождения Расула Гамзатова

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14 февраля, 2023. Вторник 16:44
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Социальный фонд Дагестана запустил акцию к 100-летнему юбилею со дня рождения Расула Гамзатова

Социальный фонд Дагестана запустил акцию по созданию лучшего «уголка творчества Расула Гамзатова» в клиентских службах ОСФР по республике.

Социальный фонд Дагестана запустил акцию к 100-летнему юбилею со дня рождения Расула Гамзатова

Отныне при входе в каждое из 51 территориальных подразделений ведомства можно увидеть красочные национальные уголки, посвященные жизни и творчеству Расула Гамзатова. Например, в клиентской службе Хунзахского района, уроженцем которого является поэт, размещена даже аудиоаппаратура, чтобы клиенты могли послушать лучшие работы своего легендарного земляка.

В Отделении Социального фонда появился большой баннер с фотографией поэта и его великими стихами:

«Журавли», «Мне ль тебе, Дагестан мой былинный», «Мама», «Берегите друзей», «Я не хочу войны».

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