Писатель из Дагестана Багдат Тумалаев получил приглашение в творческую резиденцию «Переделкино»

Уже 3 год в знаменитом московском поселке писателей Переделкино работает творческая резиденция, куда приглашают талантливых россиян со всех уголков страны.

На первую индивидуальную резиденцию в текущем году Дом творчества Переделкино получил 108 заявок. Рабочая команда выбрала 10 резидентов, в том числе дагестанского автора Багдата Тумалаева. В резиденции молодой писатель будет работать над циклом очерков о путешественниках из разных стран планеты, приезжавших к нему в гости в Махачкалу.

Багдат Тумалаев участвовал в нескольких форумах молодых писателей России, школ писательского мастерства, попал в шорт-лист Международного Волошинского фестиваля (Коктебель, Крым) в прозе, за писательский талант получил стипендию Минкультуры России и стипендию руководителя РД.