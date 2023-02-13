ЗАМАНА - Писатель из Дагестана Багдат Тумалаев получил приглашение в творческую резиденцию «Переделкино»

Писатель из Дагестана Багдат Тумалаев получил приглашение в творческую резиденцию «Переделкино»

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13 февраля, 2023. Понедельник 09:45
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Писатель из Дагестана Багдат Тумалаев получил приглашение в творческую резиденцию «Переделкино»

Дагестанский автор Багдат Тумалаев поучаствует в писательских резиденциях в Переделкино.

Писатель из Дагестана Багдат Тумалаев получил приглашение в творческую резиденцию «Переделкино»

Уже 3 год в знаменитом московском поселке писателей Переделкино работает творческая резиденция, куда приглашают талантливых россиян со всех уголков страны.

На первую индивидуальную резиденцию в текущем году Дом творчества Переделкино получил 108 заявок. Рабочая команда выбрала 10 резидентов, в том числе дагестанского автора Багдата Тумалаева. В резиденции молодой писатель будет работать над циклом очерков о путешественниках из разных стран планеты, приезжавших к нему в гости в Махачкалу.

Багдат Тумалаев участвовал в нескольких форумах молодых писателей России, школ писательского мастерства, попал в шорт-лист Международного Волошинского фестиваля (Коктебель, Крым) в прозе, за писательский талант получил стипендию Минкультуры России и стипендию руководителя РД.                                                  

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