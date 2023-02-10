Студия Marvel готовится ко съемкам новой «Фантастической четверки»

Режиссер Мэтт Шекман, который недавно работал над сериалом «Ванда/Вижн», в интервью The Wrap подтвердил начало производства новой «Фантастической четверки». Съемки киноленты стартуют в 2024 году.

Шекман рассказал, что ему близка команда Фантастической четверки, так как она напоминает ему команду «Звездного пути». Сценарий к ленте пишут Джефф Каплан и Йен Спрингер. В кинотеатрах «Фантастическая четверка» выйдет 14 февраля 2025 года. Актерский состав фильма пока не объявлен.