В российских кинотеатрах могут начать прокат картины "Полноводная красная река" режиссера Чжана Имоу. Фильм собрал около 600 млн долларов в домашнем прокате и совсем скоро обгонит другой хит - "Битва на озере 2", который стал самой кассовой китайской лентой минувшего года.