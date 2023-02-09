ЗАМАНА - В отечественных кинотеатрах планируют показывать китайские блокбастеры

В отечественных кинотеатрах планируют показывать китайские блокбастеры

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09 февраля, 2023. Четверг 16:44
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В отечественных кинотеатрах планируют показывать китайские блокбастеры
Компания "Экспонента" ведет переговоры о прокате китайских картин в кинотеатрах России, скоро будет представлен список лент, информирует сайт "Известия".
В отечественных кинотеатрах планируют показывать китайские блокбастеры

В российских кинотеатрах могут начать прокат картины "Полноводная красная река" режиссера Чжана Имоу. Фильм собрал около 600 млн долларов в домашнем прокате и совсем скоро обгонит другой хит - "Битва на озере 2", который стал самой кассовой китайской лентой минувшего года.

Россияне смогут посмотреть мультипликационную картину "Медведи-соседи: Код хранителей" - это 9 часть серии о братьях-медведях Брамбле и Брайре. Фильм уже собрал примерно 190 млн долларов в прокате, став самой успешной частью серии.

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