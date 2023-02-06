Кассовые сборы картины "Чебурашка" в отечественном прокате превысили 6 млрд рублей

На момент 4 февраля, общие сборы "Чебурашки" составляли 6 000 970 184 рубля, информируют на портале ЕАИС. Еще ни одна отечественная лента в истории российского кинопроката не достигала подобных результатов по сборам. Картина "Чебурашка", вышедшая в прокат 1 января, стала самой кассовой картиной за всю историю российского проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть серии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009).