Вышел трейлер киноленты «Переводчик» от режиссера Гая Ричи

Киностудия MGM показала в своих социальных сетях первый постер картины «Переводчик» (The Covenant) режиссёра Гая Ричи. А вместе с ним в интернет «утёк» и первый полноценный трейлер ленты — после этого компания опубликовала его официально.