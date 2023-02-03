ЗАМАНА - Вышел трейлер киноленты «Переводчик» от режиссера Гая Ричи

Вышел трейлер киноленты «Переводчик» от режиссера Гая Ричи

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03 февраля, 2023. Пятница 02:30
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Вышел трейлер киноленты «Переводчик» от режиссера Гая Ричи

Киностудия MGM показала в своих социальных сетях первый постер картины «Переводчик» (The Covenant) режиссёра Гая Ричи. А вместе с ним в интернет «утёк» и первый полноценный трейлер ленты — после этого компания опубликовала его официально.

Главных героев в фильме сыграли актеры Джейк Джилленхол и Энтони Старр. 

Премьера картины назначена на 21 апреля 2023 года.

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