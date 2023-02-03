Главных героев в фильме сыграли актеры Джейк Джилленхол и Энтони Старр.
Премьера картины назначена на 21 апреля 2023 года.
Киностудия MGM показала в своих социальных сетях первый постер картины «Переводчик» (The Covenant) режиссёра Гая Ричи. А вместе с ним в интернет «утёк» и первый полноценный трейлер ленты — после этого компания опубликовала его официально.
Главных героев в фильме сыграли актеры Джейк Джилленхол и Энтони Старр.
Премьера картины назначена на 21 апреля 2023 года.
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