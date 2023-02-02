Преподавательница ДГУ организует конкурс на подстрочный перевод поэзии Расула Гамзатова

Проект приурочен к 100-летнему юбилею классика дагестанской поэзии. Конкурс позволит молодому поколению показать свои способности и навыки в английском языке, приобщиться к национально-культурному наследию региона.

«Расул Гамзатов писал на родном языке, в то время как на английский язык его труды переводились косвенно, то есть на основе уже переведенных произведений на русский язык, что заметно искажало качество и адекватность перевода. В нашем проекте планируется в качестве конкурсного задания предложить подстрочные переводы на русский и английский языки оригиналов произведений с целью сохранения и передачи его национального колорита», – высказалась преподавательница.