ЗАМАНА - Преподавательница ДГУ организует конкурс на подстрочный перевод поэзии Расула Гамзатова

Преподавательница ДГУ организует конкурс на подстрочный перевод поэзии Расула Гамзатова

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02 февраля, 2023. Четверг 17:01
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Преподавательница ДГУ организует конкурс на подстрочный перевод поэзии Расула Гамзатова

Преподавательница факультета иностранных языков ДГУ Саидат Магомедова планирует организовать конкурс подстрочных переводов работ Расула Гамзатова на английский язык, информирует пресс-служба университета.

Преподавательница ДГУ организует конкурс на подстрочный перевод поэзии Расула Гамзатова

Проект приурочен к 100-летнему юбилею классика дагестанской поэзии. Конкурс позволит молодому поколению показать свои способности и навыки в английском языке, приобщиться к национально-культурному наследию региона.

«Расул Гамзатов писал на родном языке, в то время как на английский язык его труды переводились косвенно, то есть на основе уже переведенных произведений на русский язык, что заметно искажало качество и адекватность перевода. В нашем проекте планируется в качестве конкурсного задания предложить подстрочные переводы на русский и английский языки оригиналов произведений с целью сохранения и передачи его национального колорита», – высказалась преподавательница.

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