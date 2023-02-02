ЗАМАНА - Режиссер Сарик Андреасян экранизирует книгу «Дядя Федор, пес и кот»

Режиссер Сарик Андреасян экранизирует книгу «Дядя Федор, пес и кот»

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02 февраля, 2023. Четверг 01:20
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Режиссер Сарик Андреасян экранизирует книгу «Дядя Федор, пес и кот»

Отечественный режиссёр Сарик Андреасян («Защитники») проинформировал в своих соцсетях о том, что получил права на экранизацию произведения Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот».

Режиссер Сарик Андреасян экранизирует книгу «Дядя Федор, пес и кот»

"Последние несколько месяцев мы вели переговоры о приобретении прав на экранизацию книги Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, Пёс и Кот». Хотел бы поблагодарить Елену Борисовну Успенскую за доверие! Теперь можно объявить о том, что ленте о приключениях дяди Фёдора в Простоквашино быть. Уже в 2024 году мы приступим к съёмкам! Всем спасибо! Обещаем не подвести ожидания детей и взрослых всей России!", — объявил Андреасян.

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