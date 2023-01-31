Рустам Мурадов поддержал инициативу по популяризации творчества классика поэзии Расула Гамзатова

Мурадов пожелал правительству республики успешной организации мероприятий, запланированных в объявленный Президентом России Год Гамзатова:

«Абдулмуслим Мухудинович, хочется принять участие в вашей акции. Прекрасная идея. 100 лет нашему великому классику. По себе знаю - его стихи особенно согревают в дали от дома. Очень хорошие слова про Дагестан, родную землю, родителей и друзей.

Есть стихи и про войну. Причём, крайне актуальные. Вот, например, такие слова. Я специально их выписал:

Когда я окажусь на свете том…

И встречу там войной убитых братьев:

— Ну, как страна? Как Родина? Как дом?..

Впервые им захочется солгать мне.

Как павшим на полях большой войны

Сказать, что больше нет уже страны?..

Удивительное стихотворение, показывающее всю суть сегодняшней ситуации. Ведь Расул Гамзатов потерял двух старших братьев, защищая Советский Союз, который в итоге развалили. Примечательно, что один из них погиб при обороне Крыма. И не только он - миллионы наших людей легли, защищая Крым и Донецк, Луганск и Днепр.

Ради чего? Украина в последние годы даже Саммит СНГ игнорировала... Расул Гамзатов говорил, кто выстрелит в прошлое из пистолета, в того будущее выстрелит из пушки. Так и получилось.

Обнимаю Вас! Желаю провести год Расула Гамзатова на самом высоком уровне!», — высказался генерал-лейтенант.