ЗАМАНА - "Аватар 2: Путь воды" повторил рекорд первой части

"Аватар 2: Путь воды" повторил рекорд первой части

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31 января, 2023. Вторник 02:08
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&quot;Аватар 2: Путь воды&quot; повторил рекорд первой части

Кинолента"Аватар 2: Путь воды", которая уже стала одним из самых кассовых фильмов в истории, повторила рекорд первой части, продержавшись в лидерах проката 7 недель подряд. 

"Аватар 2: Путь воды" повторил рекорд первой части

По миру “Путь воды” собрал уже более 2,1 млрд долларов, обогнав картину "Звездные войны: Эпизод 7 - Пробуждение Силы" и став четвертой по кассовым сборам лентой всех времен (3 из которых снял Джеймс Кэмерон. Кэмерон просто продолжает бить все рекорды и ставить новые вехи. И у него все еще есть огромный потенциал", — заявил Пол Дергарабедян, старший медиа-аналитик Comscore.

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