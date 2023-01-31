ЗАМАНА - Концерт «Кавказ – наш дом» состоялся в Томске

Концерт «Кавказ – наш дом» состоялся в Томске

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31 января, 2023. Вторник 01:00
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Концерт «Кавказ – наш дом» состоялся в Томске Концерт «Кавказ – наш дом» состоялся в Томске Концерт «Кавказ – наш дом» состоялся в Томске

В 7-й раз в Томске прошел концерт «Кавказ – наш дом», в рамках которого представители кавказских национальностей Томской области познакомили местных жителей с культурой горных республик, информирует постпредство Дагестана в Томске.

Концерт «Кавказ – наш дом» состоялся в Томске

Для зрителей подготовили концертную программу с танцевальными и вокальными номерами кавказских танцевальных коллективов Томской области. 

Вокально-хореографический ансамбль «Ватан» продемонстрировал собравшимся колорит народов Дагестана, показав 6 номеров. На вечере также выступил народный ансамбль горского танца «Даймохк» (чечено-ингушская группа).

Вокальный коллектив национального культурного центра «Азери», хореографический ансамбль «Арин-Берд» (Союз армян России по Томской области), коллективы дома народного творчества «Авангард» показали на сцене русскую культуру.

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