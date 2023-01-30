Проект «Предисловие. Открытие года Расула Гамзатова» состоялся в Театре поэзии

В Театре поэзии прошло открытие проекта к 100-летию со дня рождения классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова — «Предисловие. Открытие Года Расула Гамзатова», информирует пресс-служба учреждения.

На мероприятии были представлены архивные материалы, например, фрагменты из документальных картин о Расуле Гамзатове разных лет, где знаменитый дагестанец читает свои работы на аварском и русском языках, а также перевод поэмы «Полтава» Александра Пушкина.

На сцене перед зрителями выступила дочь Гамзатова, руководительница Дагестанского музея изобразительных искусств Салихат Гамзатова, народная поэтесса республики, переводчик, публицист, заместитель председателя Союза писателей Дагестана Марина Ахмедова-Колюбакина, поэт и переводчик Ибрагим Истанбули, а также лидер литературного клуба «Журавлик», педагог-библиотекарь Сейранат Абдуллаева. Юные участники литературного клуба «Журавлик» и артисты Театра поэзии прочитали стихи классика разных лет. Песню Оскара Фельцмана на слова Расула Гамзатова «Колыбельная» спел солист Дагестанского государственного театра оперы и балета Денис Федоренко.