Кресло режиссера занял Роб Сэвадж, а продюсером стал Шон Леви («Очень странные дела»).
Роли в ленте сыграли следующие актеры: Софи Тэтчер, Крис Мессина, Вивьен Лира Блэр, Давид Дастмалчян и другие.
Корпорация 20th Century Studios опубликовала трейлер фильма ужасов «Бугимен», который является экранизацией рассказа знаменитого писателя Стивена Кинга.
Кресло режиссера занял Роб Сэвадж, а продюсером стал Шон Леви («Очень странные дела»).
Роли в ленте сыграли следующие актеры: Софи Тэтчер, Крис Мессина, Вивьен Лира Блэр, Давид Дастмалчян и другие.
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