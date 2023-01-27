Гостей провели по залам, посвященным Персидскому походу Петра I, нашествию Надир-Шаха, истории имамата Шамиля и поведали об уникальных коллекциях археологических памятников, которые демонстрируют дагестанскую историю, презентовали ценную коллекцию медно-чеканной посуды, старинное оружие, ювелирные изделия, образцы дагестанской и иранской керамики, коллекцию кайтагской вышивки и золотого шитья, национальные наряды дагестанок, произведения живописи и рукописный фонд.
Стоит напомнить, что на данный момент фонд музея хранит более 180 000 экспонатов.