ЗАМАНА - Делегация Совфеда России посетила Национальный музей Дагестана

Делегация Совфеда России посетила Национальный музей Дагестана

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27 января, 2023. Пятница 15:54
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Делегация Совфеда России посетила Национальный музей Дагестана

Делегация членов Совета Федерации России побывала в Национальном музее Дагестана имени А. Тахо-Годи, где для нее была проведена экскурсия, информирует пресс-служба Министерства культуры региона.

Делегация Совфеда России посетила Национальный музей Дагестана

Гостей провели по залам, посвященным Персидскому походу Петра I, нашествию Надир-Шаха, истории имамата Шамиля и поведали об уникальных коллекциях археологических памятников, которые демонстрируют дагестанскую историю, презентовали ценную коллекцию медно-чеканной посуды, старинное оружие, ювелирные изделия, образцы дагестанской и иранской керамики, коллекцию кайтагской вышивки и золотого шитья, национальные наряды дагестанок, произведения живописи и рукописный фонд.

Стоит напомнить, что на данный момент фонд музея хранит более 180 000 экспонатов.

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