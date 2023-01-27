ЗАМАНА - Минтуризма РД проводит конкурс чтецов «Мой Дагестан» в честь Расула Гамзатова

Минтуризма РД проводит конкурс чтецов «Мой Дагестан» в честь Расула Гамзатова

Автор
27 января, 2023. Пятница 11:51
|||
Минтуризма РД проводит конкурс чтецов «Мой Дагестан» в честь Расула Гамзатова

Минтуризма Дагестана проводит конкурс чтецов «Мой Дагестан», посвящённый юбилею классика поэзии Расула Гамзатова, информирует пресс-служба ведомства.

Минтуризма РД проводит конкурс чтецов «Мой Дагестан» в честь Расула Гамзатова

«Для участия требуется записать ролик, где вы читаете стихи Расула Гамзатова, далее отправив его на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с указанием ФИО и контактных данных», – заявляет ведомство.

Уточняют, что лучшие видео будут опубликованы в telegram-канале министерства. Победителями конкурса станут 3 участника, их выявят путем онлайн-голосования. Победители получат тур по местам, связанным с жизнью и творчеством Гамзатова.

Заявку можно направить до 10 февраля.

Прочитано 13 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top