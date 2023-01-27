Минтуризма РД проводит конкурс чтецов «Мой Дагестан» в честь Расула Гамзатова

«Для участия требуется записать ролик, где вы читаете стихи Расула Гамзатова, далее отправив его на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с указанием ФИО и контактных данных», – заявляет ведомство.

Уточняют, что лучшие видео будут опубликованы в telegram-канале министерства. Победителями конкурса станут 3 участника, их выявят путем онлайн-голосования. Победители получат тур по местам, связанным с жизнью и творчеством Гамзатова.

Заявку можно направить до 10 февраля.