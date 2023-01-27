ЗАМАНА - В сети появился второй трейлер фильма «Шазам! 2: Ярость богов»

В сети появился второй трейлер фильма «Шазам! 2: Ярость богов»

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27 января, 2023. Пятница 01:20
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В сети появился второй трейлер фильма «Шазам! 2: Ярость богов»

Опубликован второй полноценный трейлер супергеройской киноленты «Шазам! 2: Ярость богов» (Shazam! Fury of the Gods).

Премьера картины состоится в кинотеатрах уже 16 марта. Персонажей в фильме сыграли следующие актеры: Хелен Миррен, Люси Лью, Рэйчел Зеглер, Джек Дилан Грейзер, Джимон Хонсу, Адам Броди, Грэйс Фултон и другие.

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