ЗАМАНА - Фильм «Чебурашка» поставил новый рекорд по сборам в отечественном прокате

Фильм «Чебурашка» поставил новый рекорд по сборам в отечественном прокате

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23 января, 2023. Понедельник 10:50
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Фильм «Чебурашка» поставил новый рекорд по сборам в отечественном прокате

Сборы отечественной семейной кинокомедии «Чебурашка» достигли рекордной отметки в 5 млрд рублей в российском прокате, об этом говорят данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС).

Фильм «Чебурашка» поставил новый рекорд по сборам в отечественном прокате

Премьера картины состоялась 1 января, тогда она собрала 227,3 млн рублей, а планку в миллиард рублей перешагнула в первые выходные.

По сведениям на 22 января, сборы «Чебурашки» составили 5 014 058 052 рубля.

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