Премьера картины состоялась 1 января, тогда она собрала 227,3 млн рублей, а планку в миллиард рублей перешагнула в первые выходные.
Фильм «Чебурашка» поставил новый рекорд по сборам в отечественном прокате
- Автор Дарья
- 23 января, 2023. Понедельник 10:50
Сборы отечественной семейной кинокомедии «Чебурашка» достигли рекордной отметки в 5 млрд рублей в российском прокате, об этом говорят данные единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС).
По сведениям на 22 января, сборы «Чебурашки» составили 5 014 058 052 рубля.
Последнее от Дарья
- Махачкалинское «Динамо» проведет 3 контрольных матча на сборе в Кисловодске
- Фильму "Аватар: Путь воды" удалось собрать 2 миллиарда долларов
- Nordwind Airlines открывает рейсы между Махачкалой и Красноярском
- В Дагестане собираются построить 5 объектов в рамках госпрограммы развития СКФО
- Минобрнауки Дагестана проверяет факты невыплаты заработной платы учителям