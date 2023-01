Фильму "Аватар: Путь воды" удалось собрать 2 миллиарда долларов

Блокбастер Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" (Avatar: The Way of Water, 2022), премьера которого состоялась в декабре 2022 года, собрал по миру более $2 млрд, информирует телеканал CNBC.