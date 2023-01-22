В уютном фойе театра гости услышали рассказ о многообразии репертуара театра, знаменитых писателях и драматургах, чьи произведения легли в основу спектаклей для детей и взрослых – основателей даргинской литературы Омарла Батырая, Рабадана Нурова, народного писателя ДАССР Ахмедхана Абу-Бакара, народных поэтов ДАССР Рашида Рашидова, Сулеймана Рабаданова, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. В честь юбилея поэта в театре оформлен красочный стенд «100 лет – Расулу Гамзатову».
Затем гости были приглашены в зрительный зал, где с восторгом рассматривали декорации и прокатились на поворотном круге сцены, предназначенном для быстрой смены картин спектакля. Мухтар Гаджимурадович также провел юных зрителей по мастерским, гримерным и репетиционным залам артистов.
Покидая театр, взрослые и дети поблагодарили Мухтара Гаджимурадовича за увлекательную экскурсию в закулисье театра и обещали прийти снова, чтобы посмотреть наши новые спектакли.
В Даргинском театре прошла экскурсия для воспитанников и педагогов Детского дома
- Автор Дарья
- 22 января, 2023. Воскресенье 01:28
Познавательную экскурсию для воспитанников и педагогов Детского дома № 7 г. Избербаш провел 20 января исполняющий обязанности директора Даргинского театра Мухтар Матаев.
В уютном фойе театра гости услышали рассказ о многообразии репертуара театра, знаменитых писателях и драматургах, чьи произведения легли в основу спектаклей для детей и взрослых – основателей даргинской литературы Омарла Батырая, Рабадана Нурова, народного писателя ДАССР Ахмедхана Абу-Бакара, народных поэтов ДАССР Рашида Рашидова, Сулеймана Рабаданова, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. В честь юбилея поэта в театре оформлен красочный стенд «100 лет – Расулу Гамзатову».
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