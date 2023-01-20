Стартовал вечер с демонстрации национальных костюмов, сшитых студентами техникума дизайна, экономики и права. Кроме того, в фойе была организована выставка кадров из жизни поэта. Поприветствовал участников мероприятия Энрик Муслимов, подчеркнувший важность вечера. «Мы сегодня открываем Год Расула Гамзатова и название мероприятия "Клятва моя – Дагестан" является подходяшим, потому что очень много направлений, где его высказывания можно применить как клятву для той или иной деятельности. Каждый человек, который прикоснется к поэзии, Расула Гамзатова найдет то, что ему необходимо, потому что его поэзия является разносторонней», – высказался Энрик Муслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Миннаца республики.
В Махачкале состоялся поэтический час, посвященный празднованию 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова
- Автор Дарья
- 20 января, 2023. Пятница 15:29
В четверг, 19 января, в историческом музее «Россия – Моя история» состоялся поэтический час на тему «Клятва моя – Дагестан», посвященный 100-летнему юбилею со дня рождения классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова.
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