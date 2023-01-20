«Аватар: Путь воды» занял 6-е место в топе самых кассовых фильмов

Кассовые сборы блокбастера «Аватар 2: Путь воды» достигли 1,921 миллиарда долларов. Он занял 6-е место в рейтинге самых кассовых лент в истории кино.

Это позволило картине Джеймса Кэмерона обойти «Человека-паука: Нет пути домой». Аналитики считают, что после ближайшего уик-энда сборы «Аватар 2: Путь воды» преодолеют отметку в 2 млрд долларов, оставив позади фильм «Мстители 4». В топ-10 самых кассовых лент в истории у Джеймса Кэмерона сразу 3 работы: «Аватар» (Avatar), «Титаник» (Titanic) и «Аватар: Путь воды».