ЗАМАНА - ДГИ открыл Год Расула Гамзатова

ДГИ открыл Год Расула Гамзатова

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20 января, 2023. Пятница 09:19
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ДГИ открыл Год Расула Гамзатова ДГИ открыл Год Расула Гамзатова

Культурно-просветительское мероприятие «Я – студент ДГИ», посвященное 100-летнему юбилею со дня рождения классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова, состоялось в Дагестанском гуманитарном институте, информирует пресс-служба учреждения.

ДГИ открыл Год Расула Гамзатова

«Для нас крайне важно уделять студентам внимание в аспектах воспитания. Какими бы знаниями человек ни обладал, не имея прочной основы в духовном, нравственном плане, не получится в должной мере приносить пользу обществу. У Дагестанского гуманитарного института за годы его работы сформировалось много хороших традиций и одна из них форум “Я – студент ДГИ”», – выступил ректор образовательного учреждения Нухкади Бахмудкадиев.

Затем с обращением выступил глава Миннаца Дагестана Энрик Муслимов, который поздравил всех со стартом Года Расула Гамзатова.

«Всё, что он писал, шло из народа, жизни, быта нашего региона. Он писал о жизни дагестанцев и страны. Мы должны благодарить Расула Гамзатова за то, что он прославил Дагестан на весь мир», – высказался Муслимов.

В мероприятии поучаствовал и заместитель муфтия региона Ахмад Магомедов. В своем выступлении он говорил о важности быть благодарным людям и Всевышнему.

«Дагестан славился исследователями, поэтами, писателями, культурными деятелями. То наследство, которое получили от наших предков, мы должны хранить и довести до наших потомков», – выступил Магомедов.

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