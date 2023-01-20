ДГИ открыл Год Расула Гамзатова

«Для нас крайне важно уделять студентам внимание в аспектах воспитания. Какими бы знаниями человек ни обладал, не имея прочной основы в духовном, нравственном плане, не получится в должной мере приносить пользу обществу. У Дагестанского гуманитарного института за годы его работы сформировалось много хороших традиций и одна из них форум “Я – студент ДГИ”», – выступил ректор образовательного учреждения Нухкади Бахмудкадиев.

Затем с обращением выступил глава Миннаца Дагестана Энрик Муслимов, который поздравил всех со стартом Года Расула Гамзатова.

«Всё, что он писал, шло из народа, жизни, быта нашего региона. Он писал о жизни дагестанцев и страны. Мы должны благодарить Расула Гамзатова за то, что он прославил Дагестан на весь мир», – высказался Муслимов.

В мероприятии поучаствовал и заместитель муфтия региона Ахмад Магомедов. В своем выступлении он говорил о важности быть благодарным людям и Всевышнему.

«Дагестан славился исследователями, поэтами, писателями, культурными деятелями. То наследство, которое получили от наших предков, мы должны хранить и довести до наших потомков», – выступил Магомедов.