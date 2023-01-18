"В рамках празднования 100-летия классика в Национальной библиотеке Дагестана с 18 января 2023 года стартует проект "Гамзатовская среда", представляющий аудиотрансляцию стихов поэта на языках народов мира в городской культурной среде", — отмечает пресс-служба. Уточняют, что трансляция стихов будет проводиться каждую среду в течение всего года. Махачкалинцы и гости города услышат работы дагестанского классика в исполнении известных артистов, деятелей науки, образования и культуры, преподавателей, а также студентов.
Аудиотрансляцию стихов Расула Гамзатова запустят на главной улице Махачкалы
- Автор Дарья
- 18 января, 2023. Среда 10:14
Аудиотрансляцию стихов классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова запустят на центральном проспекте Махачкалы у здания национальной библиотеки региона. Стихи будут транслироваться каждую среду в течение года в рамках празднования 100-летия со дня его рождения, информирует пресс-служба национальной библиотеки Дагестана имени Расула Гамзатова.
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