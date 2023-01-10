Мероприятие пройдет в рамках проекта «Красная дорожка», с целью продемонстрировать продукцию дагестанских дизайнеров, ювелиров и ковраткачества на высоком уровне, привлечь большие заказы со всех субъектов и стран ближнего зарубежья. Организатором проекта является Дагестанская региональная общественная организация «Гильдия дизайнеров». Каждый участник мероприятия получит возможность продвижения своего товара на международном рынке.
Фестиваль Этномоды России и ближнего зарубежья состоится в Дербенте
- Автор Дарья
- 10 января, 2023. Вторник 16:44
С 12 по 14 января в Дербенте будет проходить фестиваль «Этномода», в котором примут участие дизайнеры, модельеры и ювелиры представителей всех субъектов России и стран ближнего зарубежья.
Последнее от Дарья
- Руководитель Дагестана обозначил приоритеты в сфере экономики на 2023 год
- «Чебурашка» получил статус самого кассового российского фильма в истории
- Руководство Хасавюрта заменит окна в пострадавших квартирах
- Глава Дагестана провел оперативное собрание по вопросам устойчивости развития экономики
- Кизилюртовские ветераны почтили память погибших в день ввода советских войск в Афганистан