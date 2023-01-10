ЗАМАНА - Фестиваль Этномоды России и ближнего зарубежья состоится в Дербенте

Фестиваль Этномоды России и ближнего зарубежья состоится в Дербенте

Автор
10 января, 2023. Вторник 16:44
|||
Фестиваль Этномоды России и ближнего зарубежья состоится в Дербенте

С 12 по 14 января в Дербенте будет проходить фестиваль «Этномода», в котором примут участие дизайнеры, модельеры и ювелиры представителей всех субъектов России и стран ближнего зарубежья.

Фестиваль Этномоды России и ближнего зарубежья состоится в Дербенте

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Красная дорожка», с целью продемонстрировать продукцию дагестанских дизайнеров, ювелиров и ковраткачества на высоком уровне, привлечь большие заказы со всех субъектов и стран ближнего зарубежья. Организатором проекта является Дагестанская региональная общественная организация «Гильдия дизайнеров». Каждый участник мероприятия получит возможность продвижения своего товара на международном рынке.

Прочитано 29 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top