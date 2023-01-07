В даргинском театре продолжаются показы новогодних спектаклей

6 января для юных зрителей на сцене Даргинского театра прошёл благотворительный показ новогоднего спектакля "Дед Пихто и Дед Мороз" в режиссуре Рабадана Ильясова. Постановку также посетили члены семей участников СВО, которые и раньше приглашались руководством театра на показы сказки совершенно бесплатно.

Увлекательный сюжет спектакля был представлен нашими артистами - народным артистом РД Мухтаром Нуховым в образе всеми любимого Деда Мороза, заслуженными артистами РД Абдуллой Ризвановым в роли Деда Пихто и Аминат Дациевой в образе Бабы Яги, а также талантливыми артистами театра Зариной Азизовой в роли Снегурочки, Амирбеком Батировым, сыгравшем доброго Волка и Исламом Гасановым в образе символа 2023 года – веселого Зайчика.

На будущей неделе состоятся ещё несколько показов этой замечательной волшебной сказки, не упустите возможность подарить детям яркие эмоции, которые запомнятся надолго!