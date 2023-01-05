В Даргинском театре проходят новогодние спектакли

Первый показ спектакля в 2023 году прошел в стенах Даргинского театра 4 января.

Сказкой на русском языке от режиссера-постановщика Рабадана Ильясова "Дед Пихто и Дед Мороз" порадовали артисты театра учащихся СОШ № 12, в числе которых бесплатно посетили спектакль и дети участников СВО. После весёлой и поучительной постановки дети фотографировались и общались с артистами.

Руководство театра решило, что выступления артистов с волшебной сказкой продолжатся также после новогодних каникул, а завтра, 6 января, в 12.00 часов пройдет благотворительный показ спектакля для всех желающих.