На сцене Даргинского театра состоялся последний в этом году показ новогоднего спектакля на русском языке «Дед Пихто и Дед Мороз»

27 декабря на сцене Даргинского театра состоялся последний в этом году показ новогоднего спектакля на русском языке «Дед Пихто и Дед Мороз» режиссера-постановщика Рабадана Ильясова и труппы наших талантливых артистов.

Завтра, 28 декабря, сказка будет показана жителям села Сагаси-Дейбук Каякентского района, ее посетят бесплатно и дети военнослужащих, чьи родные люди сейчас находятся в зоне проведения СВО на Украине.

На сцене роли сказочных персонажей талантливо исполнили заслуженные артисты РД Абдулла Ризванов (Дед Пихто) и Аминат Дациева (Баба Яга), а также талантливые артисты театра Алибхан Алибеков (Дед Мороз), Зарина Азизова (Снегурочка), Амирбек Батиров (Волк) и Ислам Гасанов (Заяц).

Сказочные герои Дед Пихто, Баба Яга, Дед Мороз и Снегурочка являются одноклассниками и выпускниками волшебно-сказочной школы. По сюжету волшебной сказки Дед Пихто и Баба Яга примерили на себя роли Деда Мороза и Снегурочки, чтобы спасти праздник и подарить детям новогоднее настроение. И не только в сказке, но и наяву! Хочется отметить, что наши юные избербашские зрители – воспитанники детских садов и учащиеся школ города остались довольны увлекательной новогодней сказкой.

В их числе были также дети мобилизованных на Украину военнослужащих, которым руководством театры была предоставлена возможность посетить спектакль бесплатно. 26 и 27 декабря из СОШ № 8 и 10 постановку посмотрели 30 детей из семей участников СВО, которым в канун Нового года очень не хватает их родных. Это лишь малая доля заботы и радости, которую мы можем подарить членам семей мужественных людей, которые защищают сейчас нашу Родину. Подобные акции также продолжатся и в наступающем году.

К сожалению, из-за участившихся в городе случаев заболевания гриппом, не все желающие смогли посетить показы этой замечательной сказки. Но не стоит огорчаться, так как артисты Даргинского театра в период каникул продолжат дарить детям праздничное настроение. Чтобы каникулы и начало 2023 года запомнились нашим детям яркими впечатлениями и оставили самые теплые воспоминания, показы волшебного спектакля состоятся 4, 5, 6, 11, 12 и 13 января, до новых встреч в театре, наши юные зрители!