Детям показали новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, после чего они посмотрели мюзикл «Кот в сапогах». Актеры театра сыграли популярную сказку в жанре современного мюзикла с сольными вокальными номерами, дуэтами и танцами.
Театр оперы и балета провел акцию «Новый год – в каждый дом» в школе-интернате
- Автор Дарья
- 26 декабря, 2022. Понедельник 11:46
В рамках Всероссийской акции «Новый год – в каждый дом» Дагестанский государственный театр оперы и балета представил новогоднюю театрализованную постановку в школе-интернате Махачкалы для детей-сирот и детей, пребывающих без попечения родителей, информирует пресс-служба театра.
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