В Махачкале открылась выставка к 100-летнему юбилею народного художника РСФСР Расула Алиханова

В Дагестанском музее изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой открыла двери для посетителей выставка к 100-летнему юбилею народного художника РСФСР Расула Алиханова, информирует пресс-служба музея.

Начальница музея Салихат Гамзатова отметила, что творческие поиски легендарного кубачинского мастера Расула Алиханова перешли в новое направление ювелирного искусства республики: «Его мастерство орнамента даже в наши дни поражает утонченностью и композиционным содержанием».

На выставке можно увидеть 60 ювелирных работ маэстро, сделанных с 1949 по 1999 год: украшения для женщин, вазы, кубки, блюда, сервировочные приборы и парадное оружие. Изделия выполнялись в различных ювелирных техниках: гравировка, резьба по кости, эмаль, филигрань и так далее.