Начальница музея Салихат Гамзатова отметила, что творческие поиски легендарного кубачинского мастера Расула Алиханова перешли в новое направление ювелирного искусства республики: «Его мастерство орнамента даже в наши дни поражает утонченностью и композиционным содержанием».
На выставке можно увидеть 60 ювелирных работ маэстро, сделанных с 1949 по 1999 год: украшения для женщин, вазы, кубки, блюда, сервировочные приборы и парадное оружие. Изделия выполнялись в различных ювелирных техниках: гравировка, резьба по кости, эмаль, филигрань и так далее.