С 21 декабря по 10 января жители Дагестана смогут насладиться театральными постановками

Калейдоскоп постановок и мюзиклов - от «Двенадцати месяцев» до «Синдбада-Морехода» - продемонстрируют в праздничный период национальные театры региона. Перед показами артисты выступят с короткими уличными программами. Различные просветительские и благотворительные мероприятия готовятся и для детей участников СВО, а также граждан пенсионного возраста, детей-сирот и инвалидов. Музыкально-театрализованные представления в формате «Новогодних открыток» пройдут в период с 26 по 30 декабря и со 2 по 4 января.