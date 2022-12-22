ЗАМАНА - В сети появился трейлер сериала «Фандорин. Азазель»

В сети появился трейлер сериала «Фандорин. Азазель»

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22 декабря, 2022. Четверг 10:37
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В сети появился трейлер сериала «Фандорин. Азазель»

В интернете появился полноценный трейлер детективной ленты «Фандорин. Азазель» по мотивам произведения Бориса Акунина.

Повествование сериала будет идти в альтернативном 2023 году.

Главного героя сыграл Владислав Тирон («Триггер»). А шоураннером сериала стала Александра Ремизова («Нулевой пациент»).

Премьера пройдет уже 19 января будущего года.

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