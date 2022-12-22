Повествование сериала будет идти в альтернативном 2023 году.
Главного героя сыграл Владислав Тирон («Триггер»). А шоураннером сериала стала Александра Ремизова («Нулевой пациент»).
Премьера пройдет уже 19 января будущего года.
В интернете появился полноценный трейлер детективной ленты «Фандорин. Азазель» по мотивам произведения Бориса Акунина.
Повествование сериала будет идти в альтернативном 2023 году.
Главного героя сыграл Владислав Тирон («Триггер»). А шоураннером сериала стала Александра Ремизова («Нулевой пациент»).
Премьера пройдет уже 19 января будущего года.
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