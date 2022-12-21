Победители конкурса «Культурный код. Дагестан глазами детей» получили награды

В своем обращении первый заместитель главы ведомства Гарун Давыдов поздравил победителей творческого конкурса и отметил важность таких мероприятий для патриотического воспитания молодого поколения.

Редактор отдела «Орленок-Дагестан» Оксана Рауде подчеркнул работу руководителей, готовивших ребят к конкурсу, а также важность подобных мероприятий для творческого развития детей.

«Я крайне горда тем, что у меня есть коллеги, которые могут зажигать такие звезды, как вы. Культурный код – это не только конкурс, а прививка, иммунитет ко всем тем современным, противоречивым явлениям, которые происходят в нынешнее время», – высказалась Оксана Рауде.