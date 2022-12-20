«Аватар: Путь воды» появится в кинотеатрах России с 22 декабря

Одни из первых показов стартуют во Владивостоке. Издание обратило внимание на то, что фильм будут демонстрировать в небольших городах страны, где почти нет больших киносетей — ведь в Москве ленту показывать почти не будут. Москвичам, которые хотят посмотреть новинку, придётся посетить подмосковные кинотеатры. Аналогичная ситуация и с Санкт-Петербургом: просмотр блокбастера будет возможен лишь в Ленинградской области.