В странах СНГ «Аватар: Путь воды» собрал 158 млн рублей. В кинотеатрах России картина не вышла из-за западных санкций. Накануне режиссер Джеймс Кэмерон отметил, что для самоокупаемости продолжению «Аватара» необходимо собрать примерно 2 млрд долларов. В «Аватаре: Путь воды» люди возвращаются на Пандору за ресурсами планеты, а местным жителям приходится скрываться от опасности среди океанов.
«Аватар: Путь воды» Кэмерона возглавил кинопрокат в уикенд
- Автор Дарья
- 19 декабря, 2022. Понедельник 10:24
Кинолента Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» собрала в премьерный уикенд 180 млн долларов. Специалисты считают, что до конца первой недели проката фильм заработает порядка 410 млн долларов.
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