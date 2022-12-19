ЗАМАНА - В сети появился полноценный трейлер киноленты Нолана «Оппенгеймер»

В сети появился полноценный трейлер киноленты Нолана «Оппенгеймер»

Автор
19 декабря, 2022. Понедельник 09:50
|||
В сети появился полноценный трейлер киноленты Нолана «Оппенгеймер»

На официальном YouTube-канале корпорации Universal Pictures стал доступен для просмотра полноценный трейлер картины «Оппенгеймер» (Oppenheimer) Кристофера Нолана.

Главного героя в проекте Нолана играет известный актер Киллиан Мёрфи. Он сыграл «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера, которому и будет посвящено повествование фильма. Сюжет картины основывается на книге «Американский Прометей» (American Prometheus) за авторством Кая Бёрда и Мартина Дж. Шервина. Сценарий написал сам Кристофер Нолан. Премьера фильма «Оппенгеймер» состоится 21 июля будущего года.

Прочитано 25 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top