ЗАМАНА - Республиканская выставка «Родники Дагестана» состоится в Махачкале

Республиканская выставка «Родники Дагестана» состоится в Махачкале

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16 декабря, 2022. Пятница 16:50
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Республиканская выставка «Родники Дагестана» состоится в Махачкале Республиканская выставка «Родники Дагестана» состоится в Махачкале

Итоговая Республиканская выставка «Родники Дагестана» в рамках проекта «Самородки» откроет двери уже 20 декабря в Махачкале, информирует пресс-служба РДНТ МК РД.

Республиканская выставка «Родники Дагестана» состоится в Махачкале

В экспозицию включено более 180 творческих работ 38 непрофессиональных живописцев и графиков. Это следующие художники республики: Гасан Абдурахманов, Дауд Кишиев, Марина Ибрагимова, Гульжанат Арсланбекова, Тайгиб Саидов, Диана Клусова из Махачкалы, Дербента, Каспийска, Кизляра, Агульского, Ботлихского, Буйнакского, Гунибского, Казбековского, Кайтагского, Кулинского, Каякентского, Левашинского, Хасавюртовского и Шамильского районов.

Здесь гости смогут посмотреть картины в разных жанрах и техниках живописи, графики – пейзажи, натюрморты, анималистические и бытовые сцены, портреты известных российских и дагестанских деятелей.

Выставку можно посетить до 15 января.

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