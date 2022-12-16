Республиканская выставка «Родники Дагестана» состоится в Махачкале

Итоговая Республиканская выставка «Родники Дагестана» в рамках проекта «Самородки» откроет двери уже 20 декабря в Махачкале, информирует пресс-служба РДНТ МК РД.

В экспозицию включено более 180 творческих работ 38 непрофессиональных живописцев и графиков. Это следующие художники республики: Гасан Абдурахманов, Дауд Кишиев, Марина Ибрагимова, Гульжанат Арсланбекова, Тайгиб Саидов, Диана Клусова из Махачкалы, Дербента, Каспийска, Кизляра, Агульского, Ботлихского, Буйнакского, Гунибского, Казбековского, Кайтагского, Кулинского, Каякентского, Левашинского, Хасавюртовского и Шамильского районов.

Здесь гости смогут посмотреть картины в разных жанрах и техниках живописи, графики – пейзажи, натюрморты, анималистические и бытовые сцены, портреты известных российских и дагестанских деятелей.

Выставку можно посетить до 15 января.