В Грозном состоялся Форум национальных творческих коллективов «Многонациональная Россия»

Приветственным словом Форум открыла министр культуры Чеченской Республики, заслуженный работник культуры ЧР Айшат Кадырова.

Начальник отдела музыкального искусства и народного творчества Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Людмила Сироткина в своей речи отметила: «Этот проект – один из ключевых, один из показательных. Хочется, чтобы эти встречи были направлены на то, чтобы мы не только не снижали высокой планки, наследниками которой являемся, а чтобы итогом были реальные дела» и попросила запротоколировать все предложения, как развивать отрасль, и идеи, которые послужат большим толчком и импульсом для развития, оформить и направить в Министерство культуры Российской Федерации.

Директор Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова Тамара Пуртова рассказала об основных направлениях Программы Года культурного наследия народов России, которые охватили все межотраслевые направления и включили как крупные творческие события, так и научные, просветительские, издательские проекты, поддержку народных художественных промыслов и др.

Президент Союза национальных творческих коллективов, директор Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» Джамбулат Магомедов поблагодарил Минкультуры России и Министра культуры РФ Ольгу Любимову за огромную поддержку, оказанную национальным коллективам в период пандемии, и за программы «Мы – Россия» и «Большие гастроли»: «Коллективы получили возможность расширить свою гастрольную деятельность и стали приезжать в те отдаленные населенные пункты, жители которых раньше даже и не мечтали увидеть Ансамбль имени Моисеева, «Лезгинку», «Вайнах», «Гжель», Хор Пятницкого и т.д. Зрители были в восторге и были счастливы соприкоснуться с этим искусством», а также поблагодарил ФГБУК РОСКОНЦЕРТ за прекрасную организацию гастролей. И особо отметил, что «это была прекрасная идея – проводить совместные концерты коллективов, что дает невероятную картину. Такая удивительная мозаика музыки, голосов, хореографии возможна только в России. Благодаря проекту «Мы – Россия» мы превратились в одну большую семью!». Подчеркнув, что Форум проходит в судьбоносный момент, Джамбулат Магомедов внес предложение расширить географию программы «Мы – Россия», включив в нее гастроли в дружественных странах СНГ и гастроли зарубежных коллективов в России.

Заместитель генерального директора ФГБУК РОСКОНЦЕРТ Светлана Кондратьева выступила с докладом на тему «Система организации концертно-гастрольной деятельности в России. Реализация Федеральной программы «Мы – Россия».

Затем в Форуме приняли участие художественный руководитель и главный балетмейстер Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи «Нальмэс», заслуженный артист РФ, Кубани и Республики Абхазия, народный артист Республики Адыгея Аслан Хаджаев; режиссер театра, телевидения, массовых мероприятий, театрализованных представлений и шоу-программ Сергей Цветков (тема: «Режиссура концертных программ национальных коллективов»), основатель студии веб-дизайна Royal Rocks, со-основатель PR-агентства «Команда +1» Максим Шелунцов, рассказавший окоммуникационных стратегиях творческих коллективов, и юрист в области культуры и искусства, специалист по интеллектуальной собственности, автор правового канала «Юркульт» Валерия Маламура (тема: «Нормативно-правое регулирование гастрольной деятельности).

Всероссийский форум национальных коллективов «Многонациональная Россия» проходит в рамках Года культурного наследия народов России.