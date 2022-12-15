«Традиции, заложенные Расулом Гамзатовым, продолжают существовать и сегодня. Они находят свое отражение в региональных литературных журналах. В 1951 году, будучи председателем Союза писателей Дагестана, Расул Гамзатов серьезно задумался о создании литературных журналов, без которых, по его мнению, литература не могла полноценно существовать и развиваться. Так, в структуре национальной прессы появился журнал “Литературный Дагестан”, который выпускался на 6 языках народов республики. А в 1981 году также по идее классика был создан детский литературный журнал “Соколенок”, который сегодня публикуется на 8 дагестанских языках», – выступил он.
Начальник Агентства информации и печати РД рассказал о мероприятиях к юбилею поэта Расула Гамзатова
- Автор Дарья
- 15 декабря, 2022. Четверг 08:47
Накануне в Москве состоялось первое собрание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2023 году 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова. Начальник Агентства информации и печати Дагестана Абдуразак Джамалутдинов озвучил, что юбилей классика поэзии – важное событие не только для республики, но и для всей России.
Он добавил, что мероприятия, запланированные Агентством информации и печати региона в рамках празднования юбилея Расула Гамзатова, охватывают всю Россию и страны ближнего зарубежья. Подробнее материал можно прочитать тут.
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