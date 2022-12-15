Накануне в Москве состоялось первое собрание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2023 году 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова. Начальник Агентства информации и печати Дагестана Абдуразак Джамалутдинов озвучил, что юбилей классика поэзии – важное событие не только для республики, но и для всей России.

«Традиции, заложенные Расулом Гамзатовым, продолжают существовать и сегодня. Они находят свое отражение в региональных литературных журналах. В 1951 году, будучи председателем Союза писателей Дагестана, Расул Гамзатов серьезно задумался о создании литературных журналов, без которых, по его мнению, литература не могла полноценно существовать и развиваться. Так, в структуре национальной прессы появился журнал “Литературный Дагестан”, который выпускался на 6 языках народов республики. А в 1981 году также по идее классика был создан детский литературный журнал “Соколенок”, который сегодня публикуется на 8 дагестанских языках», – выступил он.