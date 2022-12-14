Презентация монографии «Проблематика и поэтика творчества Фазу Алиевой» состоялась в ДГУ

Руководительница Центра исследования литературы народов Дагестана при ДГУ Хадижат Алиева озвучила, что монография создана в связи с 90-летним юбилеем Фазу Алиевой и необходимостью исследовать ее работы с современной точки зрения.

«Сегодня, оглядываясь назад, перечитывая и пересматривая творческое наследие Фазу Алиевой, мы понимаем масштабность, глобальность и актуальность поднимаемых ею проблем и затрагиваемых тем. Ее книги являются кладезем мудрости, итогом многих жизненных наблюдений в нераздельном единстве с богатыми вековыми традициями и завещаниями предков, с любовью к родному краю и языку», — высказалась Хадижат Алиева.

Важность изучения творчества дагестанской поэтессы отметил и заместитель главы Минннаца региона Арсен Махмудов.

«Наши дагестанские корифеи заслуживают, чтоб их творчество изучалось наравне с творчеством Толстого, Лермонтова и других известных авторов. На просторах интернета очень мало информации про даже самых известных наших поэтов и писателей. Издание данной монографии — некий шаг к тому, чтобы исправить эту ситуацию», — заявил он.