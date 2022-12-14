ЗАМАНА - Презентация монографии «Проблематика и поэтика творчества Фазу Алиевой» состоялась в ДГУ

Презентация монографии «Проблематика и поэтика творчества Фазу Алиевой» состоялась в ДГУ

Автор
14 декабря, 2022. Среда 14:24
|||
Презентация монографии «Проблематика и поэтика творчества Фазу Алиевой» состоялась в ДГУ

Презентация коллективной монографии «Проблематика и поэтика творчества Фазу Алиевой» состоялась в «Точке кипения» на базе ДГУ, информирует пресс-служба университета.

Презентация монографии «Проблематика и поэтика творчества Фазу Алиевой» состоялась в ДГУ

Руководительница Центра исследования литературы народов Дагестана при ДГУ Хадижат Алиева озвучила, что монография создана в связи с 90-летним юбилеем Фазу Алиевой и необходимостью исследовать ее работы с современной точки зрения.

«Сегодня, оглядываясь назад, перечитывая и пересматривая творческое наследие Фазу Алиевой, мы понимаем масштабность, глобальность и актуальность поднимаемых ею проблем и затрагиваемых тем. Ее книги являются кладезем мудрости, итогом многих жизненных наблюдений в нераздельном единстве с богатыми вековыми традициями и завещаниями предков, с любовью к родному краю и языку», — высказалась Хадижат Алиева.

Важность изучения творчества дагестанской поэтессы отметил и заместитель главы Минннаца региона Арсен Махмудов.

«Наши дагестанские корифеи заслуживают, чтоб их творчество изучалось наравне с творчеством Толстого, Лермонтова и других известных авторов. На просторах интернета очень мало информации про даже самых известных наших поэтов и писателей. Издание данной монографии — некий шаг к тому, чтобы исправить эту ситуацию», — заявил он.

Прочитано 18 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top