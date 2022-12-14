ЗАМАНА - Музей «Дагестанский аул» организует мастер–классы для гостей и групп

Музей «Дагестанский аул» организует мастер–классы для гостей и групп

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14 декабря, 2022. Среда 11:12
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Музей «Дагестанский аул» организует мастер–классы для гостей и групп

Этнографический музей «Дагестанский аул» часто организует мастер–классы для гостей и организованных групп, информирует пресс-служба музея.

Музей «Дагестанский аул» организует мастер–классы для гостей и групп

Секреты ювелирного дела раскрывает художник–ювелир Арслан Айсакадиев, резьбе по дереву учит заслуженный художник республики Агамирза Агамирзоев, кайтагской вышивке обучает преподаватель Дагестанского художественного училища имени М. Джемала Айбике Магомедова, золотой вышивке учит сотрудница музея «Дагестанский аул» Маисат Гаммадова.

Недавно мастер-класс по изобразительному искусству провёл член Союза художников России Габибула Габибулаев: он написал картину, продемонстрировав, как отдельные штрихи при умелом использовании кисти вливаются в произведение.

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