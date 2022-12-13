Анджело Бадаламенти получил известность после сотрудничества с режиссёром Дэвидом Линчем. Композитор стал автором музыки из популярных проектов Линча. Это, например, культовое шоу «Твин Пикс» (Twin Peaks), а также киноленты «Синий бархат» (Blue Velvet), «Шоссе в никуда» (Lost Highway), и «Малхолланд Драйв» (Mulholland Dr.). Кроме того, Маэстро написал музыку к военной драме «Сталинград» Фёдора Бондарчука.
Ушел из жизни композитор «Твин Пикса» и «Синего бархата» Анджело Бадаламенти
- Автор Дарья
- 13 декабря, 2022. Вторник 11:24
В возрасте 85 лет ушел из жизни легендарный композитор Анджело Бадаламенти — об этом рассказала его семья, а сведения подтверждаются рядом изданий, в том числе и Deadline. Маэстро умер от естественных причин в своём доме.
В 1990 году Бадаламенти вручили «Грэмми» за саундтрек к проекту «Твин Пикс».
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