В киноленте, помимо Шаламе, роли сыграют Ребекка Фергюсон (леди Джессика), Зендея (Чани), Хавьер Бардем (Стилгар), Стеллан Скарсгард (Владимир Харконнен), Дейв Батиста (Глоссу Раббан) и Джош Бролин (Гурни Халлек). Также ко второй части присоединились актеры Кристофер Уокен, Флоренс Пью и Остин Батлер. Премьера состоится 3 ноября 2023 года.
Актер Тимоти Шаламе объявил о завершении съемок продолжения «Дюны»
- Автор Дарья
- 13 декабря, 2022. Вторник 11:12
Популярный актер Тимоти Шаламе, который сыграл роль Пола Атрейдеса в «Дюне» Дени Вильнёва, заявил об окончании съёмок продолжения ленты. Съёмки шли с июля по декабрь, в общей сложности у создателей ушло на них около 5 месяцев. Съёмочный процесс велся в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии.
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