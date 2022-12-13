Актер Тимоти Шаламе объявил о завершении съемок продолжения «Дюны»

Популярный актер Тимоти Шаламе, который сыграл роль Пола Атрейдеса в «Дюне» Дени Вильнёва, заявил об окончании съёмок продолжения ленты. Съёмки шли с июля по декабрь, в общей сложности у создателей ушло на них около 5 месяцев. Съёмочный процесс велся в Будапеште, Абу-Даби, Иордании и Италии.